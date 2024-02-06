Минцифры: более 1 млн заявок подано на онлайн-голосование на выборах президента

Известия/Сергей Лантюхов Россияне с 29 января подали свыше одного миллиона заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России, сообщается на сайте Минцифры РФСреди лидеров по активности перечислены Московская область, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашия.