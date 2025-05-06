Петербургские спорсменки выступили в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине

Российскую сборную на соревнованиях в Пекине представляли спортсменки из петербургской школы "Невская волна" – Анна Конаныхина и Надежда Трифонова, сообщил губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
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