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Петербургские спорсменки выступили в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине

Петербургские спорсменки выступили в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду в Пекине

Российскую сборную на соревнованиях в Пекине представляли спортсменки из петербургской школы "Невская волна" – Анна Конаныхина и Надежда Трифонова, сообщил губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

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