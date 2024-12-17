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Разоблачал преступления Запада: в МИД России высказались о гибели генерала Кириллова

Разоблачал преступления Запада: в МИД России высказались о гибели генерала Кириллова

Погибший в результате взрыва в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на протяжении многих лет системно разоблачал преступления стран Запада.

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