Погибший в результате взрыва в Москве начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на протяжении многих лет системно разоблачал преступления стран Запада.
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