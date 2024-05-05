Министерство обороны РФ сообщило об освобождении поселка Очеретино в ДНР

Российские войска улучшили свое тактическое положение Пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики.
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