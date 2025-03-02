В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Путь нормализации отношений России и США можно пройти быстро и успешно при сохранении политической воли президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва.