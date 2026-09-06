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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о хейте в адрес сына: «Его осудили непрофессионалы, которые ни дня не были внутри спорта. У нас очень много стало диванных экспертов»

Евгений Плющенко высказался о хейте в адрес сына Александра из-за перехода в Азербайджан. Агаларов: Россия и Азербайджан за последние 1,5 года пережили турбулентное время.

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