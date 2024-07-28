В России выставили на продажу «другой» Lamborghini — LM002. За итальянский аналог Hummer просят 48 млн рублей

У россиян появилась возможность заказать по-настоящему эксклюзивный Lamborghini: компания из Владивостока готова привезти в страну Lamborghini LM002 — первый внедорожник итальянской компании, выступающий аналогом Hummer.
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