Вэнс раскритиковал лидеров Европы за двуличие в подходе поддержки Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 4 марта заявил, что его не волнуют публичные высказывания европейских чиновников о поддержке Киева, однако они должны донести до президента Украины Владимира Зеленского необходимость прекращения огня.
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