Канадский регион наказал Илона Маска за связь с Трампом

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил о разрыве контракта на поставку терминалов спутниковой связи Starlink производства компании Илона Маска SpaceX в связи с активной поддержкой бизнесменом президента страны Дональда Трампа и его подходов к соседней стране.
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