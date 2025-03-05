Канадский регион наказал Илона Маска за связь с Трампом

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд заявил о разрыве контракта на поставку терминалов спутниковой связи Starlink производства компании Илона Маска SpaceX в связи с активной поддержкой бизнесменом президента страны Дональда Трампа и его подходов к соседней стране.