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Всё о женщинах

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Звезда Disney показала фигуру в бикини

Звезда Disney показала фигуру в бикини

Американская певица и автор песен Деми Ловато поделилась откровенными снимками с отдыха. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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