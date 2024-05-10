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Таких больше не делают: смотрим на шедевральный BlackBerry Priv. Как ежевичная компания сделала крутейший смартфон?

Таких больше не делают: смотрим на шедевральный BlackBerry Priv. Как ежевичная компания сделала крутейший смартфон?

﻿﻿Давние читатели знают, что устройства BlackBerry занимают в моем блоге особое место. Этот канадский бренд раньше делал очень интересные смартфоны, с уникальными инженерными решениями, не похожими ни на один современный смартфон.

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