Таких больше не делают: смотрим на шедевральный BlackBerry Priv. Как ежевичная компания сделала крутейший смартфон?

Давние читатели знают, что устройства BlackBerry занимают в моем блоге особое место. Этот канадский бренд раньше делал очень интересные смартфоны, с уникальными инженерными решениями, не похожими ни на один современный смартфон.
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