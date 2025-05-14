Почему яйца дрозда синего цвета

Дрозды: описание Где живут Почему у дроздов яйца синего цвета Зачем нужна голубая окраска У каких еще птиц бывают такие яйца Дрозды: описание Фото: castigatio/Shutterstock/FOTODOM Дрозд рябинник Дрозды — птицы семейства дроздовых (Turdidae), широко распространенные в Европе, Азии и Северной Америке.
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