Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Целовальников
    Как то неловко, себя чувствую, от этой информации! Может мне обидно, за наших, за такое скромное продвижение в сторон...ВСУ вышли из села...
  • Сафуат Хаматьяров
    толочь воду в ступе никто не запрещал. но вода и в африке вода. молодца!Охмуряя товарища Си
  • Николай Титов
    И что любопытно - тот факт, что  во время войны информация  так же является  оружием, ну типа снарядов и конечно же е...ВС РФ взяла под о...

"Русская культура - это мое все, за нее я буду бороться", - певец бежавший из России намерен вернуться, да не хватает денег

"Русская культура - это мое все, за нее я буду бороться", - певец бежавший из России намерен вернуться, да не хватает денег

Politiki.net Даже упоминать этого "персонажа" уже преступление перед вами, мои читатели.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
&quot;На нем ПЭдик - это настоящее имя юноши, показал, как сжигает российский паспорт.&quot; И чего этот Пэдуард теперь хочет? Есть &quot;свободный Западный мир&quot; со своими ценностями, иди там рассказывай/показывай свою &quot;альтернативную версию&quot; русской культуры, смажь очко вазелином, так легче пройдёт адаптация, а без &quot;этого&quot; там сейчас никак. Очередной &quot;обосравшийся от страха, но патриот&quot; решил отмыться? Да всё гораздо проще - на Западе своих 3,14дорасов пруд пруди, девать некуда, поэтому конкурентов из недружественной России там особо не ждут и не любят, когда появляются. Был момент, когда на этих шавок был спрос, но проехали и они теперь ни там ни тут на ..уй никому не нужны... Так, что - Давай, Пэдик, до свидания!!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх