"Русская культура - это мое все, за нее я буду бороться", - певец бежавший из России намерен вернуться, да не хватает денег

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Леонид Ла Рошель

"На нем ПЭдик - это настоящее имя юноши, показал, как сжигает российский паспорт." И чего этот Пэдуард теперь хочет? Есть "свободный Западный мир" со своими ценностями, иди там рассказывай/показывай свою "альтернативную версию" русской культуры, смажь очко вазелином, так легче пройдёт адаптация, а без "этого" там сейчас никак. Очередной "обосравшийся от страха, но патриот" решил отмыться? Да всё гораздо проще - на Западе своих 3,14дорасов пруд пруди, девать некуда, поэтому конкурентов из недружественной России там особо не ждут и не любят, когда появляются. Был момент, когда на этих шавок был спрос, но проехали и они теперь ни там ни тут на ..уй никому не нужны... Так, что - Давай, Пэдик, до свидания!!