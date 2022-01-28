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Боксер Новосёлов назвал своего преемника после ухода на пенсию

Боксер Новосёлов назвал своего преемника после ухода на пенсию

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Шатун Новосёлов после победы над Максом Топором во время «Вечера бокса» в пятницу, 28 января, назвал будущего преемника, которому победитель уступит место перед уходом на пенсию.

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