Южный Федеральный

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Гривач оценил новый контракт «Газпрома» с Молдавией

Гривач оценил новый контракт «Газпрома» с Молдавией

Замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя новый пятилетний контракт на поставки газа между Молдавией и «Газпромом», заявил, что этот договор защищает интересы российской компании как поставщика.

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