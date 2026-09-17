Нашествие медведей в России: что заставило хищников выйти из леса к людям

www.globallookpress.com/David & Micha Sheldon/imagebroker.com В 2026 году выходы медведей к населенным пунктам и нападения на людей фиксировали сразу в десятках регионов России – от Республики Алтай и Красноярского края до Приангарья, Бурятии, Камчатки и Сочи.
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