Чернышенко: церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели свыше миллиарда человек

Церемонию открытия «Игр будущего» в Казани посмотрели более миллиарда человек. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества.
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