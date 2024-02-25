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Чернышенко: церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели свыше миллиарда человек

Чернышенко: церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели свыше миллиарда человек

Церемонию открытия «Игр будущего» в Казани посмотрели более миллиарда человек. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества.

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