А так прошёл последний звонок в Кузнецовской школе 🎀 Здесь со школой попрощались три выпускника 9-го класса.
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А так прошёл последний звонок в Кузнецовской школе 🎀 Здесь со школой попрощались три выпускника 9-го класса.