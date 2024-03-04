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Полицейские Татарстана выявили факт уклонения от уплаты налогов

В ходе проведения сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместной с региональным управлением налоговой службы выездной налоговой проверки выявлен факт уклонения от уплаты налогов.

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