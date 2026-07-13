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Трамп заранее одобрил удары по аэропорту в Йемене

Трамп заранее одобрил удары по аэропорту в Йемене

Президент США Дональд Трамп заранее одобрил действия Саудовской Аравии по нанесению удара по аэропорту в Сане, находящейся под контролем хуситов, до прибытия туда самолета с руководством шиитского движения.

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