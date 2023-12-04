«Кажется, они боятся показывать реальные цифры». В России растет заболеваемость коклюшем

В российских регионах вспышки коклюша. Опасное заболевание можно предотвратить, если привиться. Однако даже те, кто прошел полный курс вакцинации, через несколько лет оказываются беззащитны, а в национальный календарь прививка от коклюша для тех, у кого иммунитет уже закончился, не входит.
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