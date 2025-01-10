В Петербурге задержали псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже

Он украл 65 тысяч рублей под предлогом покупки ноутбука В полицию Приморского района 30 декабря поступило сообщение от 34-летнего жителя дома 11 по Комендантскому проспекту о том, что неизвестный в его же квартире отобрал у него 65 тысяч рублей, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.