В Петербурге задержали псевдопокупателя, подозреваемого в квартирном грабеже

Он украл 65 тысяч рублей под предлогом покупки ноутбука В полицию Приморского района 30 декабря поступило сообщение от 34-летнего жителя дома 11 по Комендантскому проспекту о том, что неизвестный в его же квартире отобрал у него 65 тысяч рублей, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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