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ВСУ начали передислокацию на курском направлении. Чего они хотят добиться, и как действует Российская армия?

ВСУ начали передислокацию на курском направлении. Чего они хотят добиться, и как действует Российская армия?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали передислокацию на курском направлении. О действиях украинских войск рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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