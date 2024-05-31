В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. В пояснительной записке говорится, что речь идёт о продаже «никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».
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