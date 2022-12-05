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Администрация опровергла сообщения о возможности переправы в Херсон с левого берега Днепра

Администрация опровергла сообщения о возможности переправы в Херсон с левого берега Днепра

Правительство Херсонской области заявило, что информация о возможной эвакуации с левого берега Днепра в Херсон не соответствует действительности и переправа через реку будет опасна для жизни.

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