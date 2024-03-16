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Ловушки мошенников: как распознать их и защитить себя

Ловушки мошенников: как распознать их и защитить себя

Общение с мошенником часто начинается с просьбы предоставить данные карты или код из СМС. Настоящий сотрудник банка не будет требовать такой информации, поскольку уже располагает всеми необходимыми данными клиента.

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