Ловушки мошенников: как распознать их и защитить себя

Общение с мошенником часто начинается с просьбы предоставить данные карты или код из СМС. Настоящий сотрудник банка не будет требовать такой информации, поскольку уже располагает всеми необходимыми данными клиента.
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