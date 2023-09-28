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Спички - не игрушка

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Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?

Европа начинает сдавать назад. Но стоит ли нам обольщаться?

Недавно стало известно, что в Словакии в предвыборной гонке лидирует пророссийская партия. Словакия поставляла нашим соседям самолёты, а лидер пророссийской партии Роберт Фицо выступает против дальнейших поставок, расширения НАТО и антироссийских санкций.

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