Диапазон цены «Европлана» на IPO предполагает капитализацию в 100-105 млрд руб.

Диапазон цены размещения акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) акций лизинговой компании «Европлан» на Московской бирже составит 835-875 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 млрд до 105 млрд рублей, следует из сообщения компании.