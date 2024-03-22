Диапазон цены «Европлана» на IPO предполагает капитализацию в 100-105 млрд руб.

Диапазон цены размещения акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) акций лизинговой компании «Европлан» на Московской бирже составит 835-875 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 100 млрд до 105 млрд рублей, следует из сообщения компании.
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