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Царьград

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Прокуратура закрыла детский лагерь в Калининграде за нарушения

Прокуратура закрыла детский лагерь в Калининграде за нарушения

В Калининграде прокуратура закрыла детский лагерь, работавший без необходимых документов. Учреждение функционировало на улице Аксакова, но не было включено в реестр организаций детского отдыха и оздоровления.

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