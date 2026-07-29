Прокуратура закрыла детский лагерь в Калининграде за нарушения

В Калининграде прокуратура закрыла детский лагерь, работавший без необходимых документов. Учреждение функционировало на улице Аксакова, но не было включено в реестр организаций детского отдыха и оздоровления.
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