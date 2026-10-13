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Хачанов уступил де Минору в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае

Хачанов уступил де Минору в четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). 27-я ракетка мира уступил австралийцу Алексу де Минору (девятый номер в рейтинге ATP) в матче четвёртого круга.

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