«Мы голодны, пока нас пожирают»: Дуэйн Джонсон выпустил дебютный рэп-клип

Лысины, крики, потные майки и текила — эффектное видео мало чем отличается от фильмов Скалы. Популярный актер, звезда реслинга, владелец бренда текилы, а теперь еще и рэппер — Дуэйн Джонсон исполнил давнюю мечту и записал трек со своим кумиром.