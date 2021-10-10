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«Мы голодны, пока нас пожирают»: Дуэйн Джонсон выпустил дебютный рэп-клип

«Мы голодны, пока нас пожирают»: Дуэйн Джонсон выпустил дебютный рэп-клип

Лысины, крики, потные майки и текила — эффектное видео мало чем отличается от фильмов Скалы. Популярный актер, звезда реслинга, владелец бренда текилы, а теперь еще и рэппер — Дуэйн Джонсон исполнил давнюю мечту и записал трек со своим кумиром.

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