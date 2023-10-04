796 автомобилей Suzuki Jimny установили странный рекорд Гиннеса

В Книге рекордов Гиннеса часто оказываются очень странные достижения. Например, 796 внедорожников Suzuki Jimny на выставке Jimny Gathering 2023 в Кларенсе, Южная Африка, установили рекорд под названием «Максимальное количество автомобилей, которые включили фары одновременно».