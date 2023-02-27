В "Волге" сообщили, что установлены приметы бросившего банан в игрока "Зенита" Вендела

Директор ульяновской "Волги" Михаил Наволокин сообщил, что полиция обладает четкой видеозаписью, на которой видно зрителя, бросившего банан в полузащитника петербургского "Зенита" Вендела в матче Кубка России, и в ближайшее время найдет нарушителя.