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Metro Москва

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Сергей Лукьяненко о "Смешариках", будущем человечества и "Дозорах" – интервью

Сергей Лукьяненко о "Смешариках", будущем человечества и "Дозорах" – интервью

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о работе над сценарием фильма "Смешарики сквозь вселенные", поделился мыслями о будущем человечества и генетической модернизации людей, а также рассказал, когда ждать финальную часть "Дозоров".

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