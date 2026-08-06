Сергей Лукьяненко о "Смешариках", будущем человечества и "Дозорах" – интервью

Известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал о работе над сценарием фильма "Смешарики сквозь вселенные", поделился мыслями о будущем человечества и генетической модернизации людей, а также рассказал, когда ждать финальную часть "Дозоров".