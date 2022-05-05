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Экс-депутат Рады: Будущее южных регионов Украины вместе с Россией

Экс-депутат Рады: Будущее южных регионов Украины вместе с Россией

Согласно мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, южные регионы страны имеют сильные исторические связи с Россией и им не место в составе Украины.

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