Эксперт по кибербезопасности Коник связал заявления о «побеге» ИИ с конкуренцией компаний

Генеральный директор и главный редактор изданий группы компаний ComNews Леонид Коник объяснил Zvezdanews , что сообщения о «побеге» искусственного интеллекта могут быть частью конкурентной борьбы между OpenAI и Anthropic.
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