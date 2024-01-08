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  • Гарий Щерба
    Побежали   НАЦИСТСКИЕ  КРЫСЫ ...!!!Украинская элита ...
  • Meerflieger
    Данунах, начала... Они это начали, как только в кресла свои сели...Украинская элита ...
  • Вениамин Мельников
    не то слово,статья понравилась.Это нужно делать систематически, быстрее закончим и меньше потерь.ВС РФ нанесли рак...

Французский историк заявил, что НАТО уже проигрывает украинский конфликт

Французский историк заявил, что НАТО уже проигрывает украинский конфликт

НАТО уже проигрывает украинский конфликт. В конечном итоге это поражение приведет к примирению России с Европой и ее сближению с Германией, вопреки желанию США, считает французский историк Эмманюэль Тодд.

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