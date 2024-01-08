НАТО уже проигрывает украинский конфликт. В конечном итоге это поражение приведет к примирению России с Европой и ее сближению с Германией, вопреки желанию США, считает французский историк Эмманюэль Тодд.
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