Акция Дару-дар возвращается! Уже в эту СУББОТУ 13 апреля с 11.00 до 13.00. ✅ГДЕ 👇 г. Новоаннинский, дом Милосердия "Виктория" район 5 школы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Акция Дару-дар возвращается! Уже в эту СУББОТУ 13 апреля с 11.00 до 13.00. ✅ГДЕ 👇 г. Новоаннинский, дом Милосердия "Виктория" район 5 школы.