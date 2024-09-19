В новых регионах закупят спецтехнику для сбора коммунальных отходов

Донецкая, Луганская народная республики, Херсонская и Запорожская области получат из резервного фонда Правительства свыше 275 миллиона рублей на закупку спецтехники для сбора твердых коммунальных бытовых отходов.
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