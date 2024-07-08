В Ялте поймали эксгибициониста

Полиция Ялты задержала мужчину, прогуливающегося по городской набережной в обнажённом виде. Фото: Гала АмарандоПосле обращения очевидцев в полицию, правоохранители незамедлительно прибыли к месту происшествия и задержали нарушителя общественного порядка.
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