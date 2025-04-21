Министр в Индии предложил заменить звук клаксона звуками музинструментов

Обязать использовать звуки индийских музыкальных инструментов в качестве автомобильных гудков предложил министр дорожного транспорта и автомагистралей Индии Нитин Гадкари 21 апреля, сообщает Economic Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии