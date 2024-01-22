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NBC: переговоры по Газе оказались в тупике из-за отказа Израиля прекратить огонь

NBC: переговоры по Газе оказались в тупике из-за отказа Израиля прекратить огонь

REUTERS/Ronen Zvulun Переговоры по освобождению удерживаемых боевиками ХАМАС пленных остаются в тупике, поскольку Израиль не согласен с требованием о прекращении огня, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванного дипломата.

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