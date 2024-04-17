В городе Московском появится велодорожка со специальным покрытием

В городе Московском (ТиНАО) планируется построить велосипедную дорогу. Она будет проходить через территорию жилого комплекса, который находится по адресу: город Москва, улица Лаптева, земельный участок № 2.
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