ХАМАС уничтожил отборный спецназ США: американцы узнали о мощи своей армии

Об этом рассказал бывший советник Пентагона, Дуглас Макгрегор Такеру Карлсону в интервью. "В течение последних 24 часов, или около того, некоторые из наших, и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", - заявил Макгрегор.