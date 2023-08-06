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Депутат бундестага от партии Шольца Шварц впервые призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus

Депутат бундестага от партии Шольца Шварц впервые призвал передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц в беседе с журналистами выступил с призывом к правительству страны о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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