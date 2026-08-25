Финляндия вспомнила о России: почему Хельсинки заговорил о контактах после разрыва отношений Елена ГалицкаяЕщё недавно официальная линия Хельсинки была предельно жёсткой: Россия объявлялась главным вызовом европейской безопасности, сотрудничество сворачивалось, граница закрывалась, а Финляндия окончательно меняла свой прежний курс военного нейтралитета, вступив в НАТО.