Финляндия вспомнила о России: почему Хельсинки заговорил о контактах после разрыва отношений Елена ГалицкаяЕщё недавно официальная линия Хельсинки была предельно жёсткой: Россия объявлялась главным вызовом европейской безопасности, сотрудничество сворачивалось, граница закрывалась, а Финляндия окончательно меняла свой прежний курс военного нейтралитета, вступив в НАТО.
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