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"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

 Александр Зиновьев В публикации приводится мнение выдающегося советского и российского учёного-логика, писателя, социолога и философа Александра Александровича Зиновьева о роли всего советского народа, каждого из нас в русской трагедии конца XX столетия - гибели Советского Союза.

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