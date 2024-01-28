"Я принадлежал к числу таких, с молчаливого согласия которых был разрушен Советский Союз"

Александр Зиновьев В публикации приводится мнение выдающегося советского и российского учёного-логика, писателя, социолога и философа Александра Александровича Зиновьева о роли всего советского народа, каждого из нас в русской трагедии конца XX столетия - гибели Советского Союза.
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