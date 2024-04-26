Арест Тимура Иванова - черная метка Шойгу?

Или помощь, чтобы Кужугетович не отвлекался от спасения Родины Арест заместителя министра обороны России Тимура Иванова буквально взорвал весь российский интернет - что же за этим стоит? Главных версий две.
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