Сотни людей могут оставаться замурованными в недрах непальской ГЭС

Катастрофа, потрясшая Непал, продолжает уносить жизни и оставлять тысячи людей в неизвестности. К 31 августа 2026 года число погибших превысило 900 человек — самые тяжелые потери зафиксированы в Читване и Навалпараси, где сотни тел были обнаружены среди разрушений.
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