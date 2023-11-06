В Тамбове проводили мироточивую икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость"

Сегодня, 6 ноября, в праздник в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость”, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавил торжества по случаю престольного праздника храма в честь иконы Божией Матери “Всех скорбящих Радость” Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
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